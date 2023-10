La Juventus sarebbe interessata a Lazar Samardzic, trequartista dell’Udinese. Il giocatore, classe 2002, è stato accostato anche all’Inter, ma la trattativa con i nerazzurri è saltata a causa di un aumento delle richieste economiche. I bianconeri sono alla ricerca di un giocatore giovane e di talento da inserire nel proprio centrocampo. Samardzic, con le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, sarebbe un profilo ideale per la squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, occhi su Samardzic

Il giocatore è un trequartista moderno, in grado di giocare sia da mezzala che da trequartista. È dotato di una buona tecnica individuale, di una visione di gioco sviluppata e di un buon dribbling. È anche un calciatore veloce e dinamico, che predilige un tipo di gioco verticale. La Juventus potrebbe presentare un’offerta per Samardzic già a gennaio. Il giocatore è un obiettivo importante per i bianconeri