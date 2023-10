Dopo una piccola pausa concesso da Pioli, quest’oggi i giocatori che non sono partiti per le rispettive Nazionali sono tornati ad allenarsi a Milanello dalle 15 alle 17 circa, tra cui anche i 3 infortunati che non sono riusciti a vedere il campo nelle ultime uscite in campionato, e che il tecnico rossonero spera di avere a disposizione almeno per il match contro la Juventus il 22 ottobre a San Siro.

Tornano Kalulu, Loftus-Cheek e Krunic

Seppur svolgendo lavoro differenziato dal resto della squadra, i tre indisponibili Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek, quest’oggi hanno finalmente potuto allenarsi sul campo svolgendo un lavoro di riatletizzazione, per provare a tornare in forma dopo la sosta.

Non si è allenato neppure a parte Okafor, che, a causa di un taglio all’arcata sopraccigliare, non è partito con la Svizzera, e dovrà rimanere a casa fino alla prossima settimana, per permettere alla ferita di potersi rimarginare il più velocemente possibile.