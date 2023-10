Nonostante gli ottimi risultati che stanno arrivando sul campo, non c’è pace per la Juventus, che sta vivendo molte vicende negative per ragioni extra-campo, e l’episodio di Fagioli non è l’ultima di queste.

Dal Brasile sono infatti giunte pessime notizie sul capitano Danilo, che ha subito un infortunio al muscolo posteriore della coscia sinistra nel match contro il Venezuela, commentando il suo infortunio con parole poco rassicuranti.

“Conosco il mio corpo. Mi sono subito reso conto che…”

Al termine della sfida valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali, il difensore bianconero Danilo si è espresso in merito all’infortunio che lo ha costretto a uscire a pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco con queste parole: “Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male. Non ci sarò contro l’Uruguay“.

Non si sa ancora l’entità dell’infortunio, che verrà valutato dai medici bianconeri non appena il difensore sarà tornato a Torino, per poter valutare meglio i tempi di recupero dell’ex Real Madrid.