Calciomercato Juventus, Allegri punta il talento del Barcellona

La Juventus è pronta a ricominciare la nuova stagione con le visite mediche programmate oggi alla Continassa, ma il pensiero di Giuntoli è sempre rivolto al mercato, in particolare al reparto d’attacco al quale ora si aggiunge un nuovo nome sulla lista.

Calciomercato Juventus, piace il giovane Ezzalzouli del Barcellona

Come raccolto da tuttomercatoweb, il club bianconero si è informato sui costi e sulle cifre di Abde Ezzalzouli del Barcellona. Per il marocchino classe 2001 il Barcellona chiede circa 15 milioni di euro, con Massimiliano Allegri che potrebbe utilizzarlo sulle corsie laterali del suo nuovo attacco. Ezzalzouli è stato capitano e leader in un recente torneo del Marocco U23 e nell’ultima stagione ha giocato 28 partite mettendo a segno quattro gol con la maglia dell’Osasuna in Liga.