Calciomercato Juventus, il terzino verso la Fiorentina: bianconeri beffati

Fiorentina in vantaggio per il terzino

Calciomercato Juventus, Parisi vicino alla Fiorentina

La Fiorentina corre verso l’acquisto di Fabiano Parisi, terzino classe 2000 di proprietà dell’Empoli. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb, i viola avrebbe presentato un’offerta di 10 milioni di euro più bonus, tuttavia ancora lontano dalla richiesta iniziale dell’altro club toscano.

Parisi, i viola in pole per il terzino

Fabiano Parisi piace ai bianconeri e, soprattutto, a Giuntoli. Dopo una prima accelerata – con un’offerta di 7-8 milioni più il cartellino di Ranocchia, ritenuta non congrua dall’Empoli- i bianconeri si sono concentrati sul mercato in uscita, allentando la presa e lasciando spazio per l’inserimento dei viola. La trattativa non è conclusa, la Fiorentina resta in pole, ma nelle prossime settimane non si esclude un reinserimento concreto della Vecchia Signora.