Calciomercato Juventus, Bernardo Silva: il colpo a parametro zero di Comolli

Il calciomercato Juventus potrebbe portare una novità importante nella sessione estiva. La dirigenza bianconera starebbe lavorando già oggi per il futuro. Nel mirino uno dei giocatori più seguiti: Bernardo Silva. Il giocatore, in scadenza con il Manchester City, potrebbe approdare alla Continassa la prossima estate. Il gran colpo di Comolli è pronto.

Calciomercato Juventus, Bernardo Silva un sogno di tanti

Bernardo Silva, 31 anni, si svincolerà dal Manchester City il prossimo 1° luglio. Il portoghese è senza dubbio un top player, un giocatore vincente, di caratura internazionale. Farebbe più che comodo alla Juventus. Con Guardiola, ultimamente, gioca poco, ma ancora qualche anno davanti, quindi può dare ancora molto. Tutto dipende da due fattori: ingaggio e concorrenza. Sul portoghese ci sono numerose squadre. La Juventus deve tenere d’occhio non solo la platea internazionale, anche in Serie A ci sono squadre pronte all’assalto. La prima squadra è il Napoli, che dopo aver convinto De Bruyne la scorsa estate potrebbe concedere il bis, attraverso il pressing che l’ex compagno opererebbe sul portoghese. Ma non solo i partenopei, attenzione anche al ricco Como, con Fabregas ben lieto di inserire in rosa Bernardo Silva e la Roma, una delle prime ad interessarsi.