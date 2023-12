Calciomercato Juventus, che beffa per Giuntoli: un club di A a un passo da Adzic

Il talento montenegrino non vestirà bianconero

La Juventus rischia di perdere un obbiettivo di mercato. Giuntoli sta seguendo da diverso tempo Vasilije Adzic, centrocampista 17enne del Buducnost Podgorica che viene considerato un talento con grande potenziale in prospettiva. Il prossimo club del ragazzo potrebbe però non essere quello bianconero.

Sartori beffa Giuntoli

La squadra di Serie A vicino all’acquisto del talento montenegrino è il Bologna che, come rivelato dal ds del Buducnost Podgorica Delibasic, avrebbe offerto 5,5 milioni di euro con una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Difficilmente la Juventus rilancerà e non è disposta a spendere quella cifra per un ragazzo tutto da scoprire.