Il giovane attaccante turco della Juventus, Kenan Yildiz, classe 2005, sembra essere insoddisfatto del suo minutaggio sotto la guida di mister Allegri, secondo quanto riportato da “Eurosport”. Nonostante abbia già fatto il suo esordio nella nazionale maggiore, Yildiz potrebbe essere tentato di lasciare la Vecchia Signora già nel mese di gennaio se la sua situazione in squadra non dovesse migliorare.

Calciomercato Juventus, possibile partenza del giocatore

La Juventus, pur non volendo privarsi di un talento emergente come Yildiz, potrebbe trovarsi di fronte a una richiesta di cessione da parte del giocatore. In tal caso, la società bianconera avrebbe in mente di fissare un prezzo non inferiore ai 30 milioni di euro per il trasferimento del cartellino del giovane attaccante. Resta da vedere come evolverà questa situazione e se la Juventus sarà disposta a trattare la partenza di un talento promettente come Yildiz.