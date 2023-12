La Juventus sta analizzando la questione di Soulé. Secondo Il Corriere dello Sport, sul piatto per la società di Torino sarebbero pronti ben 35 milioni di euro presentati da alcuni intermediari del Crystal Palace. I soldi che arriverebbero per Solué sarebbero utili per finanziare l’arrivo dell’olandese Teun Koopmeiners dall’Atalanta.

Juventus | Soulé e gli altri nomi

Il Crystal Palace farebbe follie per Soulé che attualmente sta giocando con il Frosinone. Se il talento argentino dovesse partire per la Premier, si aprirebbe una possibilità per portare Koopmeiners in bianconero e Giuntoli e Manna stravedono per lui. Tuttavia, l’atalantino non sarebbe l’unico nome interessante per il club bianconero; c’è sempre quello di Sudakov, e si continua a parlare di Kalvin Phillips. Tra l’altro, si è fatto il nome di Wieffer del Feyenoord. La Juve sta effettuando anche manovre per Samuel Iling-Junior. Anche Kenan Yıldız della Juventus Next Gen potrebbe essere sacrificato davanti a un’offerta allettante.