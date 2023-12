Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, ha parlato ai microfoni di Radiobianconera svelando possibili mosse di mercato da parte della Juventus.

Ceccarini sul mercato Juve

Queste le sue parole: “Ci stiamo avvicinando al mercato, non ci sono notizie sensazionali, ma qualcosa si sta muovendo. Juventus, Milan e Inter possono parlarci molto in questa sessione di mercato. In casa bianconera si discuterà dell’uscita di Iling, che non sembra rientrare nei piani di Allegri e, in caso di partenza, potrebbe aumentare la possibilità di manovra della società a gennaio. Chiusura totale della Juventus per qualsiasi offerta riguardante Soulè che a giugno i bianconeri vorrebbero riportare a Torino. Stessa identica chiusura per Yildiz, giovante talento in cui la Juve crede molto“.