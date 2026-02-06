Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Febbraio 6, 2026
Home Serie A Calciomercato Juventus, colpo Tonali: il Newcastle potrebbe non trattenerlo più, bianconeri all’assalto

Calciomercato Juventus, colpo Tonali: il Newcastle potrebbe non trattenerlo più, bianconeri all’assalto

Di
Anna Rosaria Iovino
-
152
Tonali
SANDRO TONALI IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus potrebbe mettere a segno uno dei colpi più desiderati degli ultimi anni: Sandro Tonali. Il giocatore, attualmente in forza agli inglesi del Newcastle, potrebbe lasciare gli inglesi in estate e i bianconeri potrebbero tentare il colpaccio estivo.

Calciomercato Juventus, si potrebbe realizzare il sogno “Tonali”

Che Sandro Tonali sia il primo nome della lista juventina per la prossima estate, e già da diverse estati, non è un segreto. In casa Newcastle negli ultimi giorni hanno dato segnali alla Juve di un possibile modo per realizzare il sogno di prelevare Tonali. Il centrocampista è il primo obiettivo per l’estate della Juve, adesso potrebbe non essere più solo un sogno. Infatti, il Newcastle, rischia di rimanere fuori dalla Champions, a quel punto avrebbe la necessità di cedere una stella per stare nei parametri del fair play finanziario. Quella stella potrebbe essere proprio l’ex Milan.

Il colpo per arrivare a Sandro Tonali non costa poco, ma avrebbe un margine per arrivare a creare un’operazione da 40-50 milioni. Non solo questo, ci sarebbe anche l’ingaggio. Tonali al Newcastle guadagna 5 milioni netti più uno di bonus, siamo in linea con quello che percepisce David e quello che prenderà Yildiz col suo nuovo contratto, quindi non dovrebbe essere un problema. Tutto dipende dalle scelte del giocatore e dal futuro del club. La Juve resta alla finestra e attende di esaudire il suo sogno di mercato.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598