Dalla Spagna, Juventus: occasione Di Maria a parametro zero

I bianconeri puntano all’argentino che è in scadenza di contratto con il PSG

Angel Di Maria alla Juventus è molto più di una suggestione. Il contratto del giocatore del PSG scade il prossimo 30 giugno 2021 e secondo Don Balon il dt Fabio Paratici vuole cogliere l’occasione. Di Maria sarebbe il profilo ideale per dare qualità all’attacco bianconero ma l’argentino non è finito solamente nel mirino della Juventus. Su di lui, infatti, c’è da registrare l’interesse del Barcellona, Atletico Madrid e del Real Madrid. Con la maglia Blancos il classe 1988 ha raggiunto l’apice della sua carriera, al Barcellona avrebbe modo di giocare con il connazionale Messi mentre all’Atletico Madrd avrebbe modo di lavorare con Simeone. Naturalmente la Serie A per lui rappresenterebbe un nuovo capitolo della sua carriera visto che ha già avuto modo di giocare in Spagna, Inghilterra e Francia.