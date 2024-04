Calciomercato Juventus, due nuovi nomi per la fascia sinistra

La Juventus comincia a sondare il terreno per i possibili acquisti estivi per rinforzare la rosa del prossimo anno. Sulla fascia sinistra i bianconeri hanno bisogno di un titolare, se possibile anche giovane su cui puntare per il futuro. I primi nomi arrivano dalla Liga spagnola e dal Portogallo.

Calciomercato Juventus, occhi su Reinildo e Wendell

Entrambi i giocatori sono duttili, possono giocare sia da terzini mancini in una difesa a 4 e sia in una difesa a 3 da centrali. Wendell di proprietà del Porto è stato oggetto di osservazione nell’amichevole di settimana scorsa tra Inghilterra e Brasile a Wembley. Per Reinildo anche lui mancino di proprietà dell’Atletico Madrid, simile per struttura fisica e caratteristiche a Danilo può fare il caso della Juventus, sia dal punto di vista tattico che economico. Entrambi i giocatori hanno un costo non elevato, e la Juventus sta cominciando a pensarci, è ciò che riferisce la “Gazzetta dello Sport”.