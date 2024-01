Calciomercato Juventus, duello col Milan per Popovic | E Kean è pronto a dire addio

La Juventus è molto attiva sul mercato. Secondo quanto riportato da “Il Giornale”, i bianconeri provano a contendere al Milan il giovane Popovic (classe 2006), svincolato dal Patizan Belgrado.

Calciomercato Juventus, fuori Kean e dentro Popovic

Con l’acquisto del calciatore, anche se si sta ancora parlando di diversi dettagli, chi lascerà Torino è Kean, che per giocarsi l’Europeo è pronto ad essere ceduto in prestito: Monza e Fiorentina in allarme anche se l’ex Everton potrebbe tornare in Premier.