Calciomercato Juventus, offerta da 60 milioni dal Chelsea

I londinesi sono pronti a presentarsi con un’offerta importante per assicurarsi le prestazioni di Paulo Dybala. La situazione.

La situazione e il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è un’incognita. L’argentino in questa stagione ha giocato davvero pochissimo; appena 11 presenze in Serie A e 5 in Champions League. Complici anche gli innumerevoli infortuni. Il bottino dei gol è davvero misero appena due reti in campionato e uno contro gli ungheresi del Ferencvárosi. L’argentino ha un contratto che scade nel 2022; le parti non hanno ancora parlato del possibile rinnovo e la situazione sembrerebbe essere ancora bloccata. La Juventus sta facendo delle valutazioni sui diversi giocatori presenti nella rosa. Indubbiamente sarà fondamentale capire quello che sarà il destino di Cristiano Ronaldo; con la partenza del portoghese naturalmente gli scenari potrebbe cambiare. La dirigenza bianconera scioglierà le riserve probabilmente al termine della stagione, quando i traguardi saranno raggiunti e quindi si potrà programmare con maggiore chiarezaa la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, assalto del Chelsea per Dybala

Secondo quanto riferito da TodoFichajes, l’attaccante non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus. Per il portale spagnolo i bianconeri avrebbero addirittura messo sul mercato l’attaccante argentino con la volontà di monetizzare il più possibile prima della sua scadenza contrattuale prevista per l’anno prossimo. Una squadra interessata all’ex attaccante del Palermo è il Chelsea di Thomas Tuchel. I Blues sarebbero disposti ad offrire circa 60 milioni di euro; cifra che la Juventus non ritiene idonea ma considerando che il calciatore è in scadenza tutto fa pensare che alla fine potrebbe essere accettata. Gli inglesi puntano a rinforzare il pacchetto offensivo considerando che dall’acquisto di Timo Werner dal Lipsia si aspettavano qualcosa in più soprattutto in termini di gol. Una trattativa che con il passare del tempo potrebbe decollare, la scedanza cosi ravvicinata rappresenta un grande ostacolo ma Dybala vuole rilanciarsi. L’argentino è stimato da molti club di Premier League anche se la Joya resta il grande sogno di mercato dell’Inter con Marotta che farebbe di tutto pur di portarlo a Milano.