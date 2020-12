Attenta Juve, ecco cosa può succedere con Pochettino al Real Madrid

Il futuro di Zinedine Zidane è in bilico. Pochettino può essere il successore

Dalla Spagna le voci di un possibile addio di Zinedine Zidane si fanno sempre più insistenti. La Champions League potrebbe essere fatale per il francese e intanto per il futuro della panchina blancos continuano le voci su Mauricio Pochettino. L’ex Tottenham è da tempo accostato al Real e con il suo arrivo a Madrid si sta già parlando di mercato. I primi nomi in cima alla lista sono Dele Alli ed Harry Kane, ex giocatori di Pochettino ai tempi del Tottenham. Non solo, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, l’altra richiesta sarebbe Paulo Dybala della Juventus. Pochettino ammira molto l’attaccante argentino, nel 2019 è stato anche ad un passo a giocare in Premier League con gli Spurs. La sua cessione al Real Madrid, secondo il portale italiano, potrebbe avvenire per una cifra che si aggira intorno ai €50-55 milioni di euro.