Calciomercato Juventus, sondaggio per il bomber: può arrivare subito

Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sarebbero nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il possibile passaggio di Gianluca Scamacca alla Juventus. La società bianconera insiste per averlo già a gennaio, ma strapparlo in questo momento al Sassuolo non sarà per nulla semplice. Cherubini, però, dal quanto suo ci proverà e ha fissato un incontro con la dirigenza emiliana per la prossima settimana.

Una mossa per provare ad anticipare l’Inter e Milan. L’Inter, con Marotta, tenterà di acquistarlo nella sessione invernale per poi prelevarlo a fine stagione, contando anche con gli ottimi rapporto con Carnevali. La partita è iniziata.