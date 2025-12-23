Serie B: le designazioni arbitrali della 18^ giornata

Gli arbitri della 18^ giornata di Serie B

L’ARBITRO DAVIDE MASSA PERPLESSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Le designazioni del campionato di Serie B:

MODENA – MONZA Venerdì 26/12 h. 17:15

BONACINA

MASTRODONATO – GIUGGIOLI

IV:      FERRIERI CAPUTI

VAR:  SERRA

AVAR:   GIUA

 

SPEZIA – PESCARA h. 12:30

ZANOTTI

MELI – SANTAROSSA

IV:      GALIPO’

VAR:   GUALTIERI

AVAR:    SERRA

 

CARRARESE – MANTOVA h. 15:00

MARCENARO

GARZELLI – GRASSO

IV:       TURRINI

VAR:       MONALDI

AVAR:    PAGANESSI

 

CATANZARO – CESENA h. 15:00

CREZZINI

PALERMO – BELSANTI

IV:     MIRABELLA

VAR:   RUTELLA

AVAR:    DI VUOLO

 

EMPOLI – FROSINONE h. 15:00

PEZZUTO

TRINCHIERI – LAGHEZZA

IV:      CARUSO

VAR:   VOLPI

AVAR:    FOURNEAU

 

JUVE STABIA – SUDTIROL h. 15:00

MARINELLI

ROSSI M. – EMMANUELE

IV:     COLANINNO

VAR: MERAVIGLIA (ON SITE STADIO ROMEO MENTI CASTELLAMARE DI STABIA)

AVAR: PRENNA (ON SITE STADIO ROMEO MENTI CASTELLAMARE DI STABIA)

 

SAMPDORIA – REGGIANA h. 15:00

COLLU

NIEDDA – BIFFI

IV:     CALZAVARA

VAR:    NASCA

AVAR:     MAZZOLENI

 

VENEZIA – VIRTUS ENTELLA h 15:00

DI MARCO

FONTANI – CATALLO

IV:     FRASYNIAK

VAR:     SANTORO

AVAR:      RAPUANO

 

PALERMO – PADOVA h. 17:15

PICCININI (foto)

MINIUTTI – GALIMBERTI

IV:       PACELLA

VAR:     GIUA

AVAR:       PRONTERA

 

BARI – AVELLINO h. 19:30

ZUFFERLI

CAPALDO – PISTARELLI

IV:       MUCERA

VAR:     COSSO

AVAR:   DEL GIOVANE

