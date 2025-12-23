Serie B: le designazioni arbitrali della 18^ giornata

Le designazioni del campionato di Serie B:
MODENA – MONZA Venerdì 26/12 h. 17:15
BONACINA
MASTRODONATO – GIUGGIOLI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: SERRA
AVAR: GIUA
SPEZIA – PESCARA h. 12:30
ZANOTTI
MELI – SANTAROSSA
IV: GALIPO’
VAR: GUALTIERI
AVAR: SERRA
CARRARESE – MANTOVA h. 15:00
MARCENARO
GARZELLI – GRASSO
IV: TURRINI
VAR: MONALDI
AVAR: PAGANESSI
CATANZARO – CESENA h. 15:00
CREZZINI
PALERMO – BELSANTI
IV: MIRABELLA
VAR: RUTELLA
AVAR: DI VUOLO
EMPOLI – FROSINONE h. 15:00
PEZZUTO
TRINCHIERI – LAGHEZZA
IV: CARUSO
VAR: VOLPI
AVAR: FOURNEAU
JUVE STABIA – SUDTIROL h. 15:00
MARINELLI
ROSSI M. – EMMANUELE
IV: COLANINNO
VAR: MERAVIGLIA (ON SITE STADIO ROMEO MENTI CASTELLAMARE DI STABIA)
AVAR: PRENNA (ON SITE STADIO ROMEO MENTI CASTELLAMARE DI STABIA)
SAMPDORIA – REGGIANA h. 15:00
COLLU
NIEDDA – BIFFI
IV: CALZAVARA
VAR: NASCA
AVAR: MAZZOLENI
VENEZIA – VIRTUS ENTELLA h 15:00
DI MARCO
FONTANI – CATALLO
IV: FRASYNIAK
VAR: SANTORO
AVAR: RAPUANO
PALERMO – PADOVA h. 17:15
PICCININI (foto)
MINIUTTI – GALIMBERTI
IV: PACELLA
VAR: GIUA
AVAR: PRONTERA
BARI – AVELLINO h. 19:30
ZUFFERLI
CAPALDO – PISTARELLI
IV: MUCERA
VAR: COSSO
AVAR: DEL GIOVANE