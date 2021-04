Calciomercato Juventus

La Juventus lavora al ritorno di Moise Kean, l’attaccante che due anni fa ha venduto all’Everton. Il giocatore, classe 2000, è andato in prestito al Paris Saint Germain che potrebbe riscattarlo. Sul giovane talento italiano ci sono anche altre squadre, è ancora tutto da definire. L’ultimo a parlare sul futuro dell’attaccante è il fratello. Giovanni Kean a Tuttosport ha dichiarato: “Che la Juve ripensi a mio fratello mi inorgoglisce. Nessuna rivalsa. Né da parte mia né da parte di Moise, che con il club si è lasciato benissimo. La Juventus è una famiglia per mio fratello: lo hanno allevato e cresciuto come uomo e come calciatore. Diciamo che mi sembra difficile che torni all’Everton, nonostante il cartellino sia di proprietà degli inglesi, e vi assicuro che al Psg si trova molto a suo agio. Poi nel calcio non si sa mai, può succedere di tutto. Io, da tifoso della Juve, mi auguro che torni in bianconero”.

