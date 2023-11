Il quotidiano Tuttosport di oggi, nel profilo del Taccuino Bianconero, si rifocalizza sui movimenti di mercato della Juventus, infatti sembrerebbe che oltre ai nomi di Lazar Samardzic e Rodrigo de Paul per il centrocampo, ci sia anche quello di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è stato valutato circa 25 milioni di euro dal Paris Saint-Germain e può arrivare alla Juve nella sessione del mercato invernale con la formula del prestito con obbligo di riscatto, associato alla partecipazione della “Vecchia Signora” in Champions.

L’idea della Juventus per arrivare a Fabian Ruiz

Per far sì che ciò avvenga, il club bianconero avrà bisogno di una cessione e il favorito numero uno all’addio sarebbe Iling-Junior, che fin qui ha giocato poco nella rosa di Allegri. Il Tottenham non è spaventato dalla valutazione di 20 milioni di euro fatta dalla Juventus e sarebbe pronto a trattare per l’acquisto dell’esterno.