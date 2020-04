Calciomercato Juventus, Higuain torna al River Plate

Calciomercato Juventus Higuain | Per il Pipita potrebbe prefigurarsi uno scenario, uno sviluppo di mercato proprio in stile Tevez. Lo rivela, con dovizia di particolari, l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. Vediamo come. “Quando nel 2015 quasi autonomamente Carlitos decise che, con la Juventus, poteva bastare così e che nel suo destino c’era ancora il Boca Juniors. Lo fece (oltre che perché non aveva ancora ricevuto l’offerta da 40 milioni di euro l’anno dai cinesi dello Shanghai-Shenhua) per teneri motivi quali il richiamo della sua terra, il richiamo delle sue origini, il richiamo della “sua” squadra del corazòn. Nel caso di Higuain – che invece è cresciuto nella cantera dei Millonarios – potrebbe sopraggiungere la tentazione di rientrare alla sua base, al River Plate, accettando così di chiudere anzitempo la sua inizialmente sfavillante eppoi però travagliata esperienza in bianconero”.

Mercato Juventus, il futuro del Pipita

Gonzalo Higuain, 33 a dicembre è sotto contratto fino al 30 giugno 2021, ha nostalgia di casa ed “ha maturato la consapevolezza di non essere al centro del progetto juventino”.

La Juventus dal canto suo è disposta ad assecondare la volontà del giocatore, ancora non espressa in maniera formale ma evidente, di tornare in patria anche per stare più vicino alla mamma malata e, sempre secondo quanto recita il quotidiano sportivo di Torino, “potrebbe prendere in considerazione l’idea di avallare uno scambio o una opzione su qualche giovane promessa”. Paratici ci sta già lavorando anche al fine di liberare un posto e un ingaggio importante (15 milioni lordi) da destinare al nuovo centravanti messo nel mirino. Tre nomi in ballo: “il sogno Harry Kane, il vecchio pallino Mauro Icardi, il giovane campione Gabriel Jesus o la scommessa Timo Werner“. Da casa River Plate, conclude Tuttosport, nello scambio può arrivare uno tra il difensore Gonzalo Montiel (23 anni), il centrocampista Santiago Sosa (20) e l’attaccante Julian Alvarez (20).