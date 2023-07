Calciomercato Juventus, i bianconeri preparano il doppio colpo | Tutti i nomi

Intervenuto su TMW, Niccolò Ceccarini, presidente della testata stessa ha parlato del mercato della Juventus, che nelle prossime ore potrebbe chiudere qualche acquisto.

Queste le sue parole: “Sul fronte attaccante la posizione della Juventus è chiara. Non c’è alcuna necessità di vendere Vlahovic ma se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile verrebbe presa in considerazione. Lukaku al momento rappresenta una possibilità ma la dirigenza bianconera pensa anche ad altri profili. Tra questi c’è Jonathan David del Lille, sicuramente uno degli attaccanti più forti in circolazione. La società francese chiede non meno di 60 milioni di euro”.