Calciomercato Juventus, obiettivo Jimenez

La Juventus è alla ricerca di un attaccante, sostituire Higuain l’imperativo in casa bianconera. Si scalda la pista che porta in Premier League, sponda Wolverhampton, con Jimenez obiettivo di Paratici e soci. L’attaccante, sponsorizzato da Cristiano Ronaldo che stravede per lui, in cima alla lista della dirigenza bianconera. Come riporta tuttosport a breve in programma un incontro tra Jorge Mendes e i dirigenti juventinis. Sarà Jimenez il nuovo numero 9 bianconero?