Calciomercato Juventus, il Barcellona pensa a Vlahovic

Continua l’interesse delle big europee per Vlahovic. Questa volta sembra essere il Barcellona a seguire l’attaccante serbo, come riporta Transfernewslive.com.
Calciomercato Juventus, il contratto di Vlahovic
La Juventus potrebbe perdere a zero il classe 2000 a fine stagione, a meno che non ci si arrivi a un accordo sul rinnovo. Vista la situazione, il Barcellona potrebbe sfruttare questa occasione per convincere Vlahovic a trasferirsi in Spagna, pagando solamente l’ingaggio del giocatore.
Con il calciomercato chiuso, l’operazione resta nel campo delle ipotesi, bisognerà aspettare i prossimi mesi per vedere quale saranno le scelte delle Juventus.