Iling Junior è sempre più lontano dalla Juventus. Il centrocampista inglese, come riportato poco tempo fa, sta vivendo un momento delicato in casa bianconera: in questa stagione ha giocato meno di due ore in campo e nonostante la scorsa stagione abbia dimostrato doti importanti, è finito ai margini del progetto. Tanto che, stando alle ultime di SportMediaset, l’inglese potrebbe lasciare la Juve già a gennaio.

Iling Junior piace a due club in Premier

Il contratto del centrocampista scadrà nel 2025, ed è proprio per questo motivo che il club bianconero lascerà partire il giocatore solo in caso di cessione a titolo definitivo. L’inglese piace a Tottenham e Newcastle che sarebbero pronte a formulare un’offerta per accaparrarsi il giocatore. La Juve poi, tenterà di inserirlo nella trattativa con il Nizza per portare a Torino Khepren Thuram.