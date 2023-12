La Juventus sta tentando di mettere a segno colpi con prospettiva futura. Uno dei talenti maggiormente seguiti dai top club europei è certamente Vasilije Adzic. Il club bianconero è in una posizione di vantaggio per acquistare il talento montenegrino ma nè il giocatore nè la sua attuale società di appartenenza hanno ancora accettato alcuna offerta.

Il City sfida la Juve

Inoltre Adzic non ha ancora dato il suo benestare per un trasferimento a Torino e quindi, per questo motivo, il Manchester City si è inserito nella trattativa. I bianconeri, però, non dispongono di altri slot per tesserare extracomunitari ma ciò non spaventa Giuntoli che pensa di essere in grado di sorvolare a questa problematica.