Arriva l'offerta dalla Turchia per Juan Cuadrado. Dalla Juventus un secco "No"

Calciomercato Juventus

Uno dei giocatori più importanti della Juventus degli ultimi anni è Juan Cuadrado. Il colombiano è stato un elemento fondamentale per i bianconeri, rendendosi insostituibile. Arrivato in Italia nel 2015, lasciando il Chelsea, Cuadrado non ha mai desiderato lasciare Torino. Tra une mese il giocatore spegnerà 33 candeline, ma nonostante l’età resta ancora molto richiesto sul mercato. Negli ultimi giorni è arrivata un’offerta alla Vecchia Signora proprio per il colombiano.

Calciomercato Juventus, Galatasaray su Cuadrado

A piombare sul giocatore del club bianconero è il Galatasaray. La società turca avrebbe avanzato offerta irrinunciabile per portare il colombiano in Turchia, così come ha riportato Fotomac. Il giocatore è finito nel mirino del Galatasaray per volere del tecnico Terim. Il turco vuole rafforzare la zona difensiva del club eavrebbe individuato nell’esterno bianconero il profilo ideale. Questo quanto riportato sul portale turco oggi: “Il Galatasary ha avviato i contatti con il calciatore colombiano ed è pronto a fare un’offerta al club bianconero”. La Juventus non ha mai dato alcun segnale di voler separarsi dal giocatore. Difficilmente, quasi impossibile, una sua partenza, a meno che non sia un desiderio del colombiano quello di abbandonare Torino.