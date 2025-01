Calciomercato Juventus: Il Psg pasticcia con i prestiti, Kolo Muani deve attendere

La Juventus dovrà attendere per poter tesserare il nuovo attaccante

La Juventus, che stasera sarà protagonista nel big match delle 18 contro il Milan, sperava di poter contare sull’apporto del neo acquisto, Randal Kolo Muani, visto e considerando anche le condizioni non ottimali di Dusan Vlahovic. L’accordo con il Psg e con il giocatore erano già stati trovati ma delle problematiche burocratiche in casa parigina hanno momentaneamente stoppato il prestito.

Affare a rischio?

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello sport’, la trattativa non sarebbe a rischio poiché i francesi dovrebbero risolvere le loro pratiche in poco tempo. Intanto però i bianconeri dovranno affrontare il Milan senza il loro nuovo attaccante e dovranno aspettare la prossima sfida contro il Napoli per poterlo schierare.