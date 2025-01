Juve – Kolo Muani, si attende la firma

Pomeriggio caldo a Torino. In queste ore Kolo Muani si trova al JMedical per svolgere le visite mediche per poi procedere con la firma del contratto.

Juve, le cifre dell’operazione

Il francese arriva dal Psg in prestito secco, in quanto negli ultimi giorni le due società non hanno trovato un’intesa economica necessaria per il diritto di riscatto. La Juve quindi dovrà pagare lo stipendio del classe ’98 – che ammonta a 5 mln – fino a giungo, mese in cui si riaprirà la probabile trattativa per un acquisto a titolo definitivo.

Kolo Muani, il profilo del giocatore

La Juve trova un attaccante rapido e duttile – può giocare anche come esterno – abile nel dribbling e resistente. Kolo Muani inoltre, risulta pericoloso nel contropiede a causa della sua velocità.

Ecco qui di seguito le statistiche in questa stagione: