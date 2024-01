Calciomercato Juventus, in arrivo il primo colpo | Di chi si tratta

Secondo Corsport è solo questione di tempo prima che l’estremo difensore portoghese, Tiago Djaló diventi il primo colpo dei bianconeri nel mercato invernale. Ieri il club bianconero e il Lille hanno definito i dettagli dell’affare.

Juve, ecco Tiago Djaló

Sono stati concordati 3,5 milioni di euro più i bonus, che dovrebbero equivalere all’investimento, per cui il totale sarà di circa 7 milioni. Tuttavia, il giocatore firmerà un contratto quadriennale fino al 2028. Il sorpasso all’‘Inter è decisivo. La volontà della Juve di accelerare per acquistare questo calciatore è stata decisiva per portarlo a Torino. Tiago Djaló ritroverà fiducia in campo e sostituirà Alex Sandro, che si separerà dai bianconeri in estate dopo la scadenza del contratto.