Calciomercato Juventus, intesa con Juanlu: trovato il vice Kalulu

Il calciomercato Juventus si arricchisce di un nuovo nome e di un possibile interessante scenario in vista della prossima finestra di mercato. Il giovanissimo Juanlu, che indossa la maglia del Siviglia, potrebbe arrivare alla Continassa come vice di Kalulu.

Calciomercato Juventus, nel mirino Juanlu

La Juve ha puntato un giocatore trattato a lungo dal Napoli nella scorsa sessione estiva: Juanlu Sánchez. Il terzino del Siviglia piace ai bianconeri come vice Kalulu, qualora il club spagnolo aprisse alla formula del prestito con diritto di riscatto, tanto preferita dal club della Vecchia Signora. Classe 2003, in questo inizio di stagione ha collezionato 19 presenze e collezionando un assist. Il calciomercato dei bianconeri potrebbe avere risvolti interessanti nei prossimi giorni. Oltre all’attacco, con l’intesa di massima raggiunta con il marocchino En-Nesyri, i bianconeri lavorano anche per la difesa e la corsia esterna.

Juanlu Sánchez, nato a Siviglia, entra nel settore giovanile del club andaluso a soli 12 anni, iniziando un percorso di crescita costante e lineare. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili, si mette in luce con il Siviglia Atletico, per poi debuttare in prima squadra nel novembre 2021. L’unica parentesi lontano dalla sua città è il prestito al Mirandés nella stagione 2022/2023. Dopo aver collezionato la giusta esperienza e maturità, è rientrato a Siviglia. Oggi è considerato uno dei giovani più promettenti dei biancorossi.