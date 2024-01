Calciomercato Juventus, Kean può finire in prestito | Il Monza di Galliani accelera

Moise Kean potrebbe non far parte della Juventus nella seconda parte di stagione. Il classe 2000 è al momento infortunato e ciò lo costringerà con ogni probabilità a saltare Frosinone e Sassuolo. Con la continua crescita del giovane talento Yildiz difficilmente l’attaccante ex PSG troverà tanto spazio nelle gerarchie bianconere e Giuntoli è pronto a mandarlo in prestito per valorizzarlo.

Due club su Kean

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si è registrato un forte interesse del Monza che sognerebbe in grande con il centravanti. Sul ragazzo c’è anche la Fiorentina che sta cercando un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Ora la scelta spetta a Kean che non ha ancora deciso la strada da intraprendere.