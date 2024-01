Scanavino (ad. Juventus): “Sul fronte mercato non ci sono novità. La nostra forza è il gruppo”

“Non ci sono novità rispetto a quanto dichiarato da Giuntoli e Allegri nei giorni scorsi. Non c’è nulla di previsto né in entrata né in uscita. Neanche il colpo a centrocampo? Vediamo come si sviluppa il mese di gennaio…”, sono queste le dichiarazioni del ad della Juventus, Maurizio Scanavino rilasciate a TMW.

Scanavino: “Girone strepitoso”

Sulla classifica ha poi aggiunto: “La forza della Juve è avere un gruppo molto motivato e molto determinato, con grande grinta. Abbiamo fatto un girone d’andata strepitoso e ci puntiamo anche per il girone di ritorno”.