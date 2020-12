Calciomercato, la Juventus studia il grande colpo dal Real Madrid

I bianconeri hanno messo gli occhi sul centrocampista blancos Toni Kross. La situazione

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Toni Kross è in uscita dal Real Madrid. Il centrocampista tedesco non rappresenta una priorità per gli spagnoli e questo avrebbe spinto il club a metterlo sul mercato. La richiesta si aggira intorno ai €30M, cifra abbordabile se si considera che Kross negli ultimi anni ha vinto tutto: due volte la Liga, due Coppe di Spagna, tre Champions League, quattro Mondiali per club e tre supercoppe UEFA. Un palmarès tutto da invidiare e a 30 anni il tedesco ha ancora tre-quattro stagioni da giocare ad altissimo livello. La Juventus sarebbe pronta a cogliere questa ghiotta occasione con Fabio Paratici che sta già studiando la situazione; il prezzo del trasferimento è abbordabile anche se spaventa l’ingaggio. Kross sarebbe il giocatore che andrebbe a sposare bene la causa bianconera e rinforzerebbe e non poco un reparto che in questo momento sta faticando a trovare il giusto equilibrio.