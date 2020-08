Calciomercato Juventus: Kulusevski è pronto a far parte della squadra

Il nuovo acquisto bianconero sogna la Champions e il decimo scudetto.

Dejan Kulusevski, primo acquisto della Juventus per il 2020-21, ha stupito tutti grazie ad una grande stagione che lo ha visto protagonista nel Parma (39 presenze, 10 gol, 9 assist). Alla Continassa infatti se lo sono aggiudicati in anticipo, già a gennaio, versando all’Atalanta 35 milioni più 9 di bonus.

Il giovane svedese dovrà aspettare però prima di trasferirsi nella nuova squadra, lo fara’ infatti dopo qualche settimana di vacanza, visto che la Juve non potrà utilizzarlo nella fase finale della Champions a causa delle misure cautelative anticovid: “Ho parlato con i dirigenti – racconta Kulusevski – e insieme abbiamo deciso che invece di aggregarmi alla Juve fin da ora è meglio aspettare la nuova stagione perché sarà una annata intensa, lunga e ho bisogno di riposare un po’”.

“Dybala è un idolo!”

Dejan, classe 2000, a Torino potrà giocare insieme a Paulo Dybala, che per il calciatore è semplicemente “Un idolo. C’è solo da imparare dal suo percorso, a volte è stato anche capitano. Mi fa impazzire il suo modo di giocare: ha le giocate in testa e con il sinistro inventa magie che di solito si vedono solo alla playstation. Non vedo l’ora di poter combinare con Dybala“.

L’ex giocatore del Parma si racconta ai microfoni di Tuttosport in vista della nuova annata: “Quando a gennaio sono venuto a Torino per firmare il contratto – ricorda – Cristiano mi ha raggiunto in sede con Chiellini, Buffon e Bonucci per darmi di persona il benvenuto. Con CR7 ho scherzato anche prima di Juve-Parma, ma quello che ci siamo detti non posso dirlo. Da fuori Cristiano può sembrare una star, ma parlandogli ho scoperto un ragazzo alla mano”.

“Voglio vincere il decimo scudetto e la Champions”

Entusiasta della sua nuova esperienza il nuovo giocatore bianconero afferma: “Sono contento delle mie scelte e penso che un ragazzo più felice di me non esista: fra poche settimane giocherò in un top club mondiale. Sono pronto e farò di tutto per dimostrare che la Juve ha fatto bene a puntare su di me. Sono già focalizzato per vincere il decimo scudetto: sarà una bella sfida con Inter e Atalanta. E voglio vincere la Champions“.

L’inizio della sua carriera…

Nelle parole di Kulusevski c’è spazio anche per ricordare i primi passi nel calcio italiano: “Sarò sempre grato all’Atalanta, che mi ha dato tantissimo fin da ragazzino. Il passaggio al Parma è stato fondamentale per imparare un calcio nuovo. Alla Juve ritroverò un calcio che amo, con tanto possesso. L’importante sarà muoversi parecchio. Sono consapevole che dovrò lavorare molto e avere anche un pò di pazienza: all’inizio dovrò imparare tanto da compagni e staff“.

Nedved-Kulusevski

Infine al paragone con Pavel Nedved, Kulusevski risponde: “Il paragone con Nedved mi lusinga. Oltre ad averlo conosciuto di persona, ho visto alcuni dvd su di lui: era davvero forte. Forse un po’ gli somiglio nella facilità di corsa abbinata alla tecnica. Ma io sono soltanto Dejan“.