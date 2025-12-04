Infortunio Gatti, operato al menisco: almeno un mese di stop

Federico Gatti si è operato, l’intervento al menisco è riuscito perfettamente. Il giocatore, in seguito alla lesione del menisco, subita nella sfida di Coppa Italia con l’Udinese, questa mattina è stato operato a Nantes.

Infortunio Gatti, operazione riuscita: un mese di stop

Questa mattina il dott. Bertrand Sonnery-Cottet e il dott. Loïc Geoffroy hanno operato Gatti. L’intervento è andato bene, a comunicarlo è stata la Juventus tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Il comunicato: “Questa mattina Federico Gatti è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes, è perfettamente riuscito e il calciatore ha da subito iniziato il programma riabilitativo”.

Oggi pomeriggio toccherà a Dusan Vlahovic. Anche l’attaccante serbo dovrà subire un intervento dopo l’infortunio contro il Cagliari.