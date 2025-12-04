Vlahovic, oggi l’operazione a Londra: rientro a marzo

L’Infortunio di Dusan Vlahovic si risolverà con l’operazione. L‘attaccante verrà operato nel pomeriggio alla Mayo Clinic di Londra. Il giocatore della Juventus ha rimediato una lesione di alto grado all’adduttore lungo della coscia sinistra durante la sfida di campionato dello scorso sabato contro il Cagliari.

Vlahovic, oggi operazione a Londra

Il giocatore e lo staff medico della Juve, in accordo, hanno concordato per l’operazione, eliminando l’ipotesi della terapia conservativa. La parte negativa dell’intervento sono i tempi di recupero. Anche se ancora troppo presto per stabilirli con certezza, bisognerà attendere l’intervento e, soprattutto, la riabilitazione, la prima impressione è di almeno tre mesi di stop.

Il giocatore, intanto, sul profilo Instagram, ha lasciato un messaggio ai tifosi della Juventus: “Ci vediamo presto”.