Calciomercato Juventus, l’agente di Rugani conferma il rinnovo del giocatore

Daniele Rugani con molta probabilità sarà ancora un giocatore della Juventus. A confermalo è stato Davide Torchia, agente del difensore bianconero, durante un’intervista a TuttoJuve.com. L’agente del giocatore ha esordito con queste parole: “Se me lo aspettavo? Quando vai in un club come la Juventus, l’obiettivo è quello di poter dire di giocare per dieci anni nella squadra in cui sei stato tifoso da bambino. Sono cose che si dicono sempre, anche se è difficile poterlo immaginare prima. Posso dire che in questi anni, dal 2010 in poi, è difficile restare per così a lungo in un club, ma in questo caso il traguardo non è poi molto lontano”.

Come sta vivendo questa nuova stagione?

“Daniele non entra quasi mai in particolari specifici, sicuramente quel che si evince è che non c’è più la stessa leadership di giocatori italiani di anni e anni fa. Quelli un po’ più grandi stanno provando ad aiutare i nuovi arrivati a conoscere meglio la Juventus, di trasmettere il Dna della società. Era successo anche a lui quando era arrivato molti anni fa”.

Ci sono stati incontri per parlare di rinnovo?

“Non c’è stato alcun incontro con la società, al momento c’è solo un’idea di massima. Vedremo se potrà svilupparsi nel corso dei prossimi mesi”.