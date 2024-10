Juventus, non solo Sesko: Giuntoli terrà d’occhio altri giocatori del Lipsia

La Juventus continua a guardare al futuro e approfittando della sfida di Champions League contro il Lipsia, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli valuterà da vicino alcuni dei migliori giovani talenti della squadra tedesca. Il nome principale è quello di Benjamin Sesko, attaccante sloveno classe 2003 considerato uno dei giocatori per rinforzare il reparto offensivo della Vecchia Signora.

Juventus, Giuntoli pensa già al mercato: i nomi sul taccuino

Come riportato da “Sportmediaset”, oltre a Sesko, Giuntoli valuterà anche altri due talenti del Lipsia. Il difensore Castello Lukeba, classe 2002, che la Juventus sta tenendo d’occhio per rinforzare la difesa. Allo stesso modo, anche Xavi Simons, giovane centrocampista dalle qualità eccezionali, verrà osservato con attenzione. Infine, nella lista di Giuntoli c’è anche il giovane attaccante norvegese Antonio Nusa. Il talento classe 2005 potrebbe essere una possibilità futura per la Juventus, che sta cercando di sbaragliare la concorrenza per assicurarsi il contratto del giocatore.