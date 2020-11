Manuel Locatelli nel mirino della Juventus, il centrocampista ex Milan ora al Sassuolo obiettivo dei campioni d’Italia per rinforzare il centrocampo.



La Juve cerca rinforzi per il centrocampo, nel mirino dei bianconeri c’è Manuel Locatelli, protagonista con la maglia del Sassuolo e reduce da ottime prove in Nazionale, diventa obiettivo principale dei bianconeri di Pirlo. Per il classe ’98 – come riporta calciomercato.com – la Signora si era mossa anche in estate, adesso non è da escludere un nuovo assalto, anche se l’allenatore dei neroverdi De Zerbi vorrebbe trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione.