Juventus, con la cessione di Ronaldo protagonisti Mbappe e Icardi

La prossima sessione estiva si prospetta molto calda. Ronaldo, Mbappè e Icardi possono aprire a clamorosi scenari

Nell’edizione odierna di TuttoSport, il quotidiano torinese ha tracciato il punto della situzione sulla questione attaccanti che metterebbe al centro tre top player: Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi.

>>>POTREBBE INTERESSARTI – CALCIOMERCATO JUVENTUS, NIENTE RISCATTO: ADDIO IN ESTATE

Il futuro di Ronaldo alla Juventus è incerto e non da escludere che il portoghese possa lasciare l’Italia al termine della stagione. Il calciatore ha ancora un altro anno di contratto e bianconeri, per monetizzare, potrebbero decidere di cederlo in estate. Il futuro del cinque volte Pallone D’Oro si lega anche a quello di Mbappè e Icardi. Il sogno del Real Madrid è l’attaccante francese con i parigini che potrebbero colmare il vuoto acquistando proprio Ronaldo dalla Juventus. Per arrivare al portoghese, il PSG offrirebbe il cartellino di Icardi. L’ex Inter è un profilo che piace da tanto alla dirigenza bianconera.

>>>POTREBBE INTERESSARTI – CALCIOMERCATO JUVENTUS, MILIK NEI PENSIERI DEI BIANCONERI