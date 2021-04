Calciomercato Juventus

Alvaro Morata sembrava legato alla Juventus, soprattutto sembrava quasi certo continuasse in casacca bianconera anche la prossima stagione. Nei mesi passati aveva completamente escluso un rientro a Madrid, non semplici i rapporti con Simeone. Ieri, dopo il match contro la Fiorentina, dove il suo gol ha regalato un po’ di sollievo a tutti, l’attaccante spagnolo ha parlato anche del suo futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Juventus, Morata incerto

Mentre l’Atletico Madrid farà tutto ciò che è in suo potere per vincere lo scudetto, dove gareggerà faccia a faccia con Real Madrid, FC Barcelona e Siviglia, in Italia la Juventus arranca ad arrivare tra le prime 4 in classifica. Tra i due club c’è Alvato Morata che, partito per Torino a causa del poco spazio con la formazione di Simeone ed i rapporti poco sereni con il tecnico, in Italia pensava di trovare l’ambiente che aveva lasciato qualche anno fa. Ma la situazione quest’anno è precipitata e il futuro in bianconero è in dubbio.

In seguito al gol le sue parole a Sky Sport sono state: “Nessuno ricorda i gol se non servono a vincere. Dico sul serio perché non mi piace non farcela, stiamo attraversando un anno difficile e non importa chi gioca o chi segna, servono i risultati. Tutti sanno che resterei qui per tutta la vita, ma il calcio è un business e, a volte, i calciatori non hanno scelta. Sono un professionista e darò tutto finché non sarò qui, dove sono molto felice”. Il ritorno a Madrid non è dunque escluso.