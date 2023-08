Calciomercato Juventus, mossa a sorpresa di Giuntoli: nel mirino un ex Barcellona

La Juventus è in fase di ricostruzione e questa stagione servirà per ricostruire una base solida con idee nuove che sta portando Giuntoli. Non si parla di nomi altisonanti ma di giocatori utili al progetto. Le ultime indiscrezioni lanciate da RMC Sport rivelano come i bianconeri siano interessati a Jean-Clair Todibo, ex Barcellona ora in forza al Nizza.

Le richieste del club francese

Giuntoli ha chiesto informazioni per il 23enne e la richiesta dei francesi corrisponde a circa 30 milioni di euro. Il difensore ha un contratto con il Nizza valevole fino al 2027. Sul ragazzo hanno messo gli occhi anche Napoli e PSG.