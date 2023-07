Calciomercato Juventus, nel mirino un ex rossonero: Giuntoli punta tutto su Kessie

Siamo nella zona hot della sessione estiva di calciomercato, e non mancano i grandi colpi per le big italiane. Sul banco delle trattative la Juventus non si fa intimorire, nel mirino dei bianconeri c’è un ex diavolo per il centrocampo: Franck Kessie.

Calciomercato Juventus, i bianconeri avviano nuovi contatti con il Barcellona

Come riporta la “Gazzetta dello Sport”, il ds della Juventus Cristiano Giuntoli, pare abbia avviato nuovi contatti con il Barcellona per l’ivoriano ex Milan. L’intenzione del club torinese sembrerebbe essere quella di prenderlo in prestito dal club catalano, ma solo dopo aver ultimato alcune cessioni. Nel frattempo, come riporta il sito Calciomercato.com, la Juventus aspetta offerte concrete per Vlahovic. L’attaccante serbo piace molto al Psg ma i tifosi hanno già contestato questa possibile soluzione.