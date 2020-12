Juventus, ritorno clamoroso: affare da 25 milioni di euro

I dirigenti bianconeri potrebbero intervenire sul mercato e sono pronti ad acquistare un nuovo portiere

Wojciech Szczesny non offre più garanzie, a riferirlo è la testa Don Balon. Per il portale spagnolo la Juventus si muoverà nelle prossime sessioni di mercato per cercare un nuovo portiere. Con Gigi Buffon che potrebbe lasciare a fine stagione, i bianconeri necessitano quidni di un nuovo estremo difensore.

Il nome fatto da Don Balon è clamoroso visto che si valuta il ritorno di Neto. Il portiere brasiliano ha difeso la porta bianconera per due anni, poi si è trasferito al Valencia ed infine al Barcellona. La dirigenza bianconera avrebbe già fatto passi in avanti nella trattativa ma il Barcellona per la cessione chiede una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Richiesta alta e forse anche folle.