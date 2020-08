Calciomercato Juventus: Paratici punta Paredes per il centrocampo

L’argentino del Paris Saint-Germain torna ad essere un obiettivo, per rafforzare la mediana bianconera.

Dopo gli addii di Blaise Matuidi e quello imminente di Sami Khedira, il mister Andrea Pirlo, ha bisogno di forze fresche, sopratutto giovani talenti, tra questi spicca proprio il nome del centrocampista Leandro Paredes.

Conosciuto in Italia grazie alle sue esperienze all’Empoli e soprattutto alla Roma, nel gennaio del 2019, Paredes ha firmato un contratto di quattro anni con il Paris Saint-Germain, il quale ha sborsato una cifra vicina ai 50 milioni.

Da tempo obiettivo dei bianconeri

Leandro Paredes, classe ‘94, è da tempo un calciatore seguito dai bianconeri. Specie dopo che, inevitabilmente, il suo valore di mercato si è alzato a seguito dell’approdo in finale di Champions League. Probabile, dunque, che la dirigenza bianconera possa inserire una contropartita tecnica importante, più un conguaglio per portarlo a Torino. Fabio Paratici, infatti, starebbe lavorando a questa operazione per cercare di capire se ci siano o meno margini di manovra per poter, eventualmente, chiudere il prima possibile.

Il curriculum del giovane centrocampista

Il giovane argentino vanta 33 presenze, un gol e un assist,ed è stato titolare anche nella finale di Champions League, finita però in lacrime dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco.