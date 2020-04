Juve, occhi puntati su Partey

La Juventus fa sul serio per Partey – Arrivano conferme dalla Spagna, secondo Marca la Juventus sarebbe pronta a versare la clausola rescissoria da milioni di euro per assicurarsi il talento dell’Atletico Madrid Thomas Partey. Centrocampista classe ’93 di cittadinanza ghanese, tra i migliori di Simeone. La Juve pronta a strapparla ai colchoneros pagando la clausola o inserendo nella trattativa contropartite tecniche gradite dal club spagnolo. Un nome nuovo per il centrocampo bianconero, reparto in evoluzione e in cerca di nuove leve.