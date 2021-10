Calciomercato Juventus, per De Ligt insidia spagnola

Mino Raiola lo avrebbe proposto al Barcellona

Quando c’è di mezzo Mino Raiola e uno dei suoi assistiti, in ottica calciomercato ci si può aspettare di tutto. Questa volta si tratta di Matthijs De Ligt che potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione. Al momento l’olandese è contento di rimanere a Torino, ma il suo agente ha parlato in tal senso dicendo che il mercato è imprevedibile e un addio di De Ligt sarebbe un’opportunità da prendere in considerazione (già ne parlavamo qua spiegando quali potrebbero essere le alternative per la Juventus).

Per quanto riguarda le possibili destinazioni, oggi il quotidiano spagnolo Sport, riporta che Raiola avrebbe proposto alla dirigenza del Barcellona l’affare tastando il terreno sulle disponibilità economiche dei catalani. Le casse dei blaugrana, si sa, piangono e quest’estate la società è stata costretta a scelte molto dolorose, ma chissà che a fronte di qualche cessione importante Laporta potrebbe decidere di tentare l’affondo per l’olandese.