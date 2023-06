Calciomercato Juventus, Pogba vuole restare | Decisione a sorpresa dei bianconeri

Futuro in dubbio per il francese

Dopo aver sciolto il nodo del contratto di Rabiot, la Juve ha un altro rebus da risolvere. Si tratta della questione Paul Pogba che probabilmente ha disputato la stagione più difficile della sua carriera. I tanti infortuni non gli hanno mai permesso di aiutare la squadra nelle varie competizioni scendendo, di fatto, in campo solo una volta da titolare e pochissimi altri spezzoni di partita.

La Juve ascolta le offerte ma il francese dice no

Il club bianconero sarebbe disposto a cedere il francese nel caso in cui arrivassero ottime offerte. Dopo essersi tagliato le vacanze, l’ex United vuole assolutamente rimanere a Torino per la voglia di dimostrare ciò per cui era stato acquistato un anno fa. Quindi, non accetta altre destinazioni.