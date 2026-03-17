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martedì, Marzo 17, 2026
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Calciomercato Juventus, priorità portiere: in pole Tzolakis e Restes, il sogno resta Alisson

Di
Anna Rosaria Iovino
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Alisson
Alisson Ramses Becker punta il dito in alto ( foto di Salvatore Fornelli )

Il calciomercato Juventus dovrà concentrarsi molto sulla scelta del prossimo portiere. Dopo aver lasciato partire uno dei migliori al mondo, Szczesny, la Vecchia Signora si è affidata a Di Gregorio. L’ex Monza non ha risposto come desiderato alla chiamata bianconera, così la società oggi si ritrova a dover trovare un giusto sostituto. I nomi sono tanti.

Calciomercato Juventus, i nomi in lista dei portieri

Damien Comolli, ad della Juventus, è pronto a sfruttare il potere degli algoritmi per individuare l’erede di Di Gregorio e Perin. Nel mirino sono finiti già diversi nomi: dal talento greco Konstantinos Tzolakis e il giovane dell’Under 21 della Nazionale francese Guillaume Restes.

Intanto, il tecnico Luciano Spalletti spinge per profili più di spessore e di fama internazionale, come Alisson, De Gea o Vicario. La Juve, invece, ha intenzione di pensare anche i costi, puntando su prospetti la cui valutazione può essere mitigata dalla scadenza contrattuale. Tra i papabili c’era anche Marco Carnesecchi, che purtroppo resterà un sogno, perché la richiesta da 50 milioni dell’Atalanta è davvero alta. Così come anche Vicario, è un profilo che resta sullo sfondo, la Juve potrebbe cercare raggiungere una possibile occasione di mercato, chiedendolo in prestito al Tottenham.

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